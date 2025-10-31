پخش زنده
معاون وزیر جهادکشاورزی از راهاندازی شهرک زنجیره ارزش و پایانه صادرات حبوبات و خشکبار آذرشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اسکندری در دومین جشنواره ملی حبوبات و خشکبار آذرشهر از راهاندازی شهرک زنجیره ارزش و پایانه صادرات حبوبات و خشکبار آذرشهر خبر داد و آن را گامی بزرگ در توسعه اقتصادی این شهرستان و استان آذربایجان شرقی دانست.
وی گفت: آذربایجانشرقی با تولید سالانه ۵ میلیون تن محصولات غذایی در زمینه امنیت غذایی در رتبههای برتر کشور قرار دارد. این استان در تولید گوشت قرمز، شیر، حبوبات و عسل از رتبههای اول کشور برخوردار است.
وی گفت: در تولید حبوبات به ویژه در زمینه تولید لپه، آذرشهر به عنوان یک برند شناختهشده در سطح کشور و جهان مطرح است. وقتی از لپه صحبت میکنیم ناخودآگاه نام آذرشهر در ذهن تداعی میشود. این شهرستان با قدمت ۲۰۰ ساله در صنایع تولید حبوبات و خشکبار همچنین برخورداری از دانش فنی بروز یکی از نمونههای موفق در کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: احداث میدان حبوبات و خشکبار آذرشهر برای عرضه و تجارت این محصولات اقدام بسیار ارزندهای است که نه تنها در حوزه تجارت داخلی تحول عظیمی ایجاد خواهد کرد، بلکه موجب ارتقای جایگاه این شهرستان در عرصه صادرات نیز خواهد شد.
اسکندری گفت: با پیگیریهای صورت گرفته توسط نمایندگان شهرستان و وزیر محترم جهاد کشاورزی، ۲۰ هکتار زمین برای احداث شهرک زنجیره ارزش و پایانه صادرات حبوبات و خشکبار آذرشهر تخصیص داده شده است. این پروژهها بدون شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی آذرشهر و استان آذربایجانشرقی خواهند داشت.