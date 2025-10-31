رقابت‌های تورجهانی تنیس ۱۵هزار دلاری ایتالیا در شرایطی پیگیری شد و مشکات الزهرا صفی به همراه یار آلمانی خود، جواز حضور در فینال این مسابقات را به دست آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مشکات الزهرا صفی که برای حضور در رقابت‌های تنیس ۱۵هزار دلاری راهی ایتالیا شده در مرحله نیمه نهایی و در دیدار با تیمی متشکل از تنیسور‌های سوئیسی با نتایج ۷ بر ۶ و ۶ بر یک، به پیروزی دست یافت تا به فینال این مسابقات راه یابد.

مشکلات به همراه ویوین سندبرگ آلمانی در دیدار پایانی باید به مصاف تیمی متشکل از تنیسور‌های ایتالیا و روسیه بروند. در این تیم کارولینا گاسپارینی و روچیکتا حضور دارند.