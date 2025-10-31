تیم ملی تنیس ایران در ادامه رقابت‌های فجیره امارات و در نیمه‌نهایی این مسابقات نتیجه را به قطر واگذار کرد تا به دیدار رده بندی برود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشورمان که با حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور در رقابت‌های تنیس فجیره به میدان رفته در نیمه‌نهایی این مسابقات امروز به مصاف تیم ملی تنیس قطر رفت.

در دیدار نخست سینا مقیمی برای ایران به میدان رفت که این دیدار با برتری ۶ بر صفر و ۶ بر ۴ به برتری دست یافت. در بازی دوم علی یزدانی نماینده کشورمان بود که این دیدار با برتری نماینده قطری و با نتایج مشابه ۶ بر ۴ به پایان رسید تا کار به تساوی یک بر یک کشیده شود.

در بخش دونفره و با حضور سامیار الیاسی و علی یزدانی، رقابت نزدیکی بین دو تیم شکل گرفت، اما در نهایت این تیم قطر بود که با نتایج مشابه ۷ بر ۵ به برتری دست یافت تا راهی فینال شود و تیم ایران به رده بندی برود.

جدال تیم‌های سویه و اردن تکلیف دیگر تیم فینالیست را مشخص خواهد کرد.