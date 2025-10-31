در روز نخست رقابت‌های بین‌المللی روسیه، ۴ کاراته کا بخش بانوان فینالیست شدند و ۲ نماینده ایران نیز به جدول رده بندی راه یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بین‌المللی کاراته روسیه از ۹ آبان آغاز شده که در نخستین روز این رقابت‌ها، بانوان کاراته‌کای کشورمان با درخشش چشمگیر خود موفق به صعود به دیدار فینال شدند. همچنین دو کاراته کا در بخش مردان نیز برای کسب مدال برنز به میدان خواهند رفت.

ملیکا عزتی در کاتای انفرادی، معصومه محسنیان در وزن ۵۰ کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی و فاطمه سعادتی در وزن ۵۵ کیلوگرم فینالیست شدند و ابوالفضل همدم جو در وزن ۶۰ کیلوگرم و امیررضا برزویی در وزن ۶۷ کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافتند.

نتایح کسب شده در روز نخست این رقابت‌ها بدین شرح است:

ملیکا عزتی در کاتای انفرادی در گروه ۷ با امتیاز (۲۲.۹۰) بر ستلانا آرخیپوآ از روسیه (۲۱.۲۰) به برتری رسید. سپس با امتیاز (۲۲.۰۰) مقابل آدریانا والاآوا از روسیه با امتیاز (۱۹.۳۰) پیروز شد. در مبارزه سوم، با امتیاز (۲۲.۲۰) بر ویکتوریا روزنچوآ از بلاروس با امتیاز (۲۲.۰۰) به پیروزی رسید تا با کسب ۳ برد از مرحله گروهی صعود کند و در مرحله حذفی امتیاز (۲۲.۷۰) را مقابل ندا میلوسویچ از صربستان با امتیاز (۲۲.۱۰) را بدست آورد و راهی دور نیمه نهایی شد. او در این مرحله امتیاز (۲۳.۱۰) را مقابل نرمینه دالب از الجزایر بدون امتیاز (به دلیل آسیب) کسب کرد.

عزتی با این نتیجه راهی دیدار فینال شد و برای کسب مدال طلا به مصاف پائولا گارسیا لورنزو از اسپانیا خواهد رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان، گروه سه فاطمه زهرا سعید آبادی ۹ بر ۷ مغلوب یاسیلینا از روسیه شد و در مبارزه دوم ۸ بر صفر ویلارس از ونزوئلا را برد و در بازی سوم ۷ بر صفز آبوریچ از الجزایر را شکست داد و با ۲ پیروزی و یک شکست به عنوان نفر اول گروه به مرحله حذفی راه یافت او در این مرحله ۵ بر صفر میرنا آتیا از مصر را برد و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله ۵ بر صفر بر واروارا گولوینا از روسیه پیروز شد و با این نتیجه فینالیست شد.

در وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان، گروه پنج، فاطمه سعادتی ۳ بر صفر رسانوا از روسیه را برد و سپس ۴ بر ۳ از سد ویشنیوکوا از روسیه گذشت و در ادامه ۷ بر صفر بر برونیکوا از روسیه غلبه کرد و با کسب ۳ برد از مرحله گروهی صعود کرد و به مرحله حذفی راه یافت.

در مرحله حذفی ۸ بر یک اگونگ از اندونزی را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد.

سعادتی در این مرحله ۸ بر صفر سرجینوآ چرنیشوآ از روسیه را شکست داد و به فینال رسید و در یک دیدار تمام ایرانی در فینال به مصاف دیگر نماینده کشورمان فاطمه زهرا سعیدآبادی خواهد رفت.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، گروه سه، معصومه محسنیان ۶ بر صفر امینا زیگالیوا از روسیه را برد و در ادامه موفق شد ۳ بر یک پولینا پتکینا از روسیه را شکست دهد و در مبارزه سوم ۷ بر ۳ تامیلا از روسیه را برد و با ۳ برد از مرحله گروهی صعود کرد و به مرحله حذفی راه یافت. او در ابن مرحله ۴ بر ۳ ویکتوریا داویدوآ از روسیه را برد و به نیمه نهایی رسید. محسنیان در این مرحله ۴ بر ۳ سیلیا اویکن نماینده الجزایر را برد و راهی فینال این وزن شد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، گروه یک ابوالفضل همدم جو در مبارزه اول ۵ بر صفر گیلفانتینو از روسیه را برد در مبارزه دوم ۳ بر صفرعسگروف از روسیه را مغلوب کرد و در ادامه ۳ بر صفر محمد ایبرار از پاکستان را شکست داد و با کسب ۳ برد از مرحله گروهی صعود کرد و به مرحله حذفی راه یافت. در مرحله حذفی ۵ بر ۴ چائو کاهیم از هنگ کنگ را با شکست بدرقه کرد و راهی نیمه نهایی شد. او در این بازی ۱۰ بر یک نتیجه را به نیکیتا بولشاکوف از روسیه واگذار کرد و راهی جدول شانس مجدد شد و برای کسب مدال برنز یکشنبه به میدان می‌رود.

در وزن ۶۷- کیلوگرم و در گروه چهار امیررضا برزویی در اولین دیدار برابر ۳ بر ۲ مقابل التینبگ از قراقستان شکست خورد و در ادامه ۹ بر ۶ الیشر از تاجیکستان را برد و سپس ۱۰ بر ۶ ایوگنیوا از روسیه را مغلوب کرد و تا با دو پیروزی و یک شکست به عنوان نفر اول گروه راهی مرحله حذفی شود. در این مرحله ۳ بر ۲ یرکینبک بایتوریف از قزاقستان را شکست داد و در نیمه نهایی ۶ بر ۴ مقابل دانیلا میخایلیچنکو از روسیه مغلوب شد و راهی جدول شانس مجدد شد تا برای کسب مدال برنز مبارزه کند.

در وزن ۷۵- کیلوگرم و در گروه هفت، بهمن عسگری پس از تساوی ۵ بر ۵ مقابل میکیتا از بلاروس با رای داوران برنده تاتامی شد.

در مبارزه دوم ۸ بر صفر رمضان گادژیو از روسیه را برد و سپس با همین نتیجه از سد بوبونازارو از ازبکستان گذشت و تا با کسب ۳ پیروزی به عنوان نفر اول گروه به مرحله حذفی راه یابد. او در مرحله حذفی ۱۱ بر ۴ نتیجه را به ارنست از روسیه واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، گروه دو، یلدا نقی بیرانوند ۹ بر یک آمینا تایروا از قرقیزستان را با شکست بدرقه کرد در ادامه ۷ بر ۵ والریا از روسیه را برد تا با کسب ۲ برد از مرحله گروهی صعود کند و به مرحله حذفی راه یابد. در مرحله حذفی ۸ بر ۵ مغلوب سیلیا اویکن از الجزایر شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.