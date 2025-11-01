پخش زنده
دربی خوزستان در لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه بازیهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس، تیمهای استقلال و فولاد، دربی خوزستان را در ورزشگاه تختی آبادان برگزار کردند.
در این رقابت دو تیم خوزستانی با نتیجه یک بر یک امتیازها را تقسیم کردند. گلهای این بازی در دقایق ۱۹ توسط حمید بوحمدان برای استقلال خوزستان و ۹۶ توسط، ابوالضل زاده عطار برای فولاد خوزستان به ثمر رسید.
آبی پوشان خوزستانی از دقیقه ۶۵ با دریافت کارت قرمز قاسم لطیفی ۱۰ نفره در مقابل فولاد خوزستان بازی را ادامه دادند.