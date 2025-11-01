پخش زنده
پندار ترکزاد از کیش در رده سنی کمتر از ۱۱ سال مقام اول مسابقات اسکواش ایران جونیور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، چهاردهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیور در بخش پسران به میزبانی مجموعه ورزشی مهرآیین برگزار شد.
پندار ترکزاد از کیش در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۰ بارمان بهمن پور را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت.
نماینده کیش در مرحله نهایی با ماهان مهاجر روبهرو شد و در پایان توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
علی کتابفروش در این مسابقات سرپرست کل، سید هدا محمدی ناظر فدراسیون، مهدی مختاری ناظر و ارزیاب داوری، محمد مهدوی مدیر روابط عمومی مسابقات، محمد جواد ناصح تبار سرپرست فنی، محمد سجاد ذوالفقاری سرداور، مازیار توسن، علی قاسمی، شاپور فلاحت پیشه و سید هادی لشکری نیز داوری این رقابتها را برعهده داشتند.