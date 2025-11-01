به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، چهاردهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیور در بخش پسران به میزبانی مجموعه ورزشی مهرآیین برگزار شد.

پندار ترکزاد از کیش در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۰ بارمان بهمن پور را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت.

نماینده کیش در مرحله نهایی با ماهان مهاجر رو‌به‌رو شد و در پایان توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

علی کتابفروش در این مسابقات سرپرست کل، سید هدا محمدی ناظر فدراسیون، مهدی مختاری ناظر و ارزیاب داوری، محمد مهدوی مدیر روابط عمومی مسابقات، محمد جواد ناصح تبار سرپرست فنی، محمد سجاد ذوالفقاری سرداور، مازیار توسن، علی قاسمی، شاپور فلاحت پیشه و سید هادی لشکری نیز داوری این رقابت‌ها را برعهده داشتند.