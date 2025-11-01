برگزاری همایش ملی حسابداری هوشمند در بناب
همایش ملی حسابداری هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی بناب برگزار شد.
،همایش ملی حسابداری هوشمند؛ تحلیل دادهها در فرآیندهای مالی با نمایه ISC، به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری، معاونان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، رئیس و هیئترئیسه دانشگاه بناب، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان رشته حسابداری برگزار شد.
مهدی عباسقلی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت:هدف از برگزاری این همایش همافزایی دانش و تجربه میان دانشگاه، صنعت، نهادهای مالی و دستگاههای اجرایی و بررسی نقش فناوریهای هوشمند و دادهمحوری در ارتقای شفافیت مالی، تصمیمسازی اقتصادی و توسعه پایدار منطقهای است.
عباسقلی پور افزود:به این همایش ۳۹۰ مقاله از نقاط مختلف کشور ارسال شد که پس از داوری ۲۵۰ عنوان مقاله پذیرش نهایی را دریافت کرد.
گفتنی است در پایان این همایش از منتخبین هیئت داوری و اساتید و استادیاران بازنشسته با نیم قرن تدریس در رشته حسابداری دانشگاههای آزاد اسلامی شمال غرب کشور تجلیل و قدردانی شد.