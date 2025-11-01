

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ بلال ماخوف و عبدالسلام گادیسوف در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۱۵ جهان در لاس وگاس آمریکا، فدراسیون کشتی در نامه نگاری‌های متعدد از اتحادیه جهانی کشتی خواست تا رسماً قهرمانی ایران در این مسابقات را تایید کند.

پس از پیگیری‌های متعدد فدراسیون ایران از اتحادیه جهانی، مبنی بر اعلام قهرمانی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی ۲۰۱۵، این اتحادیه رسماً قهرمانی ایران را تایید کرد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کردند، اما پس از ۱۰ سال رده بندی تیمی این مسابقات دچار تغییر شد و عنوان قهرمانی جهان از آن ایران شد.

فدراسیون کشتی پیگیری‌ها را آغاز کرده تا کاپ قهرمانی از روسیه به ایران منتقل شود.

بدین ترتیب تیم ایران در تاریخ کشتی خود در رشته آزاد به ۷ قهرمانی و در رشته فرنگی به ۲ قهرمانی دست یافته است.

همچنین تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران برای اولین بار در تاریخ به صورت همزمان و با کسب ۱۵ نشان رنگارنگ شامل ۶ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز در رقابت جهانی ۲۰۲۵ کرواسی بعنوان قهرمانی دست یافتند.