



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با هفته بسیج دانش‌ آموزی، امام جمعه صالح آباد در جمع دانش‌ آموزان دختر و مسئولان آموزشی، به تبیین نقش تاریخی و اثرگذار دانش‌ آموزان در انقلاب اسلامی پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا خیری با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌ آموز، این قشر را سهم‌ دار اصلی در شکل‌ گیری و ادامه یافتن انقلاب اسلامی دانست و افزود: شما دانش‌ آموزان فهیم و با بصیرت، با ایثار و فداکاری، آینده سازان این مملکت و نگهبانان ارزش‌ های انقلاب هستید.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص بسیج، خصیصه اصلی بسیجی را اخلاص در عمل و حضور در وسط میدان برشمرد و ادامه داد: بسیجی واقعی کسی است که همانند امیرالمؤمنین (ع) هرجا اسلام و انقلاب نیاز داشته باشد، حضوری فعال و تأثیرگذار دارد.

حجت‌ الاسلام خیری گفت: دشمن پس از ناکامی در کودتا، ترور، جنگ تحمیلی و تحریم، اکنون تمام تمرکز خود را بر روی فرهنگ و به ویژه حجاب و عفت دختران و زنان ما گذاشته است چرا که آنان به تجربه دریافته‌ اند که برای ضربه زدن به تمدن اسلامی، باید این سنگر را فتح کنند.

وی حجاب را تنها یک تکلیف شرعی و قانونی ندانست، بلکه آن را پرچم اسلام و هم‌ تراز با خون شهدا و موشک‌ هایی خواند که دشمن را به خاک می‌ نشاند و خطاب به دانش‌ آموزان دختر افزود: امروز سنگر شما، حجاب و عفت شما است، شهدا سرخی خون خود را به سیاهی چادر شما سپرده‌ اند چرا که دشمن می‌ خواهد از زن به عنوان ابزار استفاده کند، اما زن مسلمان با حجاب خود اعلام می‌ کند که باید به منطق، فکر و انسانیت او بنگرند.

خیری با تأکید بر اینکه امروز خط مقدم جبهه انقلاب، سنگر حجاب و عفت است، از دانش‌ آموزان خواست با حفظ این ارزش‌ ها، پرچمداران استوار انقلاب اسلامی باشند.