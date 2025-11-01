پخش زنده
امروز از کتاب «فقه خبر» به قلم حجتالاسلام محمدمهدی محققی، رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم رونمایی از کتاب «فقه خبر» به قلم حجتالاسلام محمدمهدی محققی مدیرعامل خبرگزاری رسا از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ امروز شنبه ۱۰ آبان، در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه (قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه دوم) برگزار میشود.
در این آیین علمی و فرهنگی آیتالله عباس کعبی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعی از استادان حوزه و دانشگاه حضور خواهند داشت.
آنچه کتاب «فقه خبر» را از تحقیقات مشابه ممتاز میکند، مسئلهشناسی رسانهای با استنباط اجمالی فقهی، ارائه تقسیمبندیهای نظاممند از موارد استثنا و تفکیک دقیق تعاریف عمومی از مفهومهای تخصصی است.
هدف نهایی کتاب درآمدی برای ترسیم «نظریه اسلامی خبررسانی» با چهار ویژگی پاسخگویی به چالشهای موجود، حفظ مرجعیت رسانهای، صیانت از هویت اسلامی ایرانی و ارائه راهکارهای عملیاتی است.