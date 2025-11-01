به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور، درمجموعه ساحلی بندر ترکمن بین دو تیم شهرداری چلیچه و پیشتازان بندرترکمن برگزار شد که در پایان نماینده استان توانست ۶ بر ۵ تیم میزبان را شکست دهد و جواز حضور در مرحله پلی اف لیگ دسته یک کشور را کسب کند.

گل‌های تیم شهرداری چلیچه را مصطفی حیدری (۲ گل) و سامان عباسپور، سپهر صادقی، عرفان نوروزی، مرتضی نوروزی هر کدام یک گل به ثمر رساندند و زمینه ساز صعود تیم به پلی اف لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور شدند.