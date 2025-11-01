امروز؛
اطلاعیه خاموشی برق در بهمئی و دنا
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی برق در شهرستان های بهمئی و دنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای از اعمال خاموشی برق به علت اصلاح شبکه در فصل پاییز در شهرستانهای بهمئی و دنا در روز شنبه خبر داد.
بهمئی
قسمتی از روستاهای حوزه کت «گنبد بردی، کت، گدار تختی, دشت آهو» از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۱:۱۰
دنا
خمینی آباد، گندی خوری، نده، دروهان، توت نده، سرتنگ، پمپ بنزین بشار، بتاری، گردوه، طرح ماهیها از ساعت ۰۹:۱۰ لغایت ۱۲:۱۰