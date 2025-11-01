به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی برق به علت اصلاح شبکه در فصل پاییز در شهرستان‌های بهمئی و دنا در روز شنبه خبر داد.

بهمئی

قسمتی از روستاهای حوزه کت «گنبد بردی، کت، گدار تختی, دشت آهو» از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۱:۱۰

دنا