در آستانه فصل سرما، شرکت گاز استان تهران طرحی جامع برای کنترل و پایش مصرف گاز در ادارات، واحد‌های تجاری و منازل آغاز کرده است تا از هدررفت انرژی و قطعی احتمالی گاز جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان تهران، علی‌اصغر نوایی، سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تهران، از آغاز طرح ویژه این شرکت برای کنترل و پایش مصرف گاز در آستانه فصل سرما خبر داد و گفت: این طرح با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی و تأمین پایدار گاز برای مشترکین، در بخش‌های دولتی، تجاری و خانگی اجرا می‌شود.

نوایی با تأکید بر نظارت مستمر کارشناسان شرکت گاز بر نحوه مصرف، اظهار داشت: در صورت عدم رعایت مصوبات ابلاغی از سوی مشترکین، جریان گاز قطع و هزینه گازب‌ها با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد.

وی درباره جزئیات این طرح در ادارات دولتی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، همه ادارات و دستگاه‌های دولتی موظفند دمای رفاه ۲۰ درجه سانتی‌گراد را در محیط کار رعایت کنند، مصرف خود را دست‌کم ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش دهند و پس از ساعات اداری و در روز‌های تعطیل، تمامی سیستم‌های گرمایشی را خاموش نمایند.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی ادارات به این الزامات، پس از اخطار اولیه، گاز آنها قطع خواهد شد.

او همچنین درباره مشترکین تجاری گفت: استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز نظیر گرماتاب، میز آتش و تجهیزات مشابه به‌طور کامل ممنوع است و در صورت مشاهده، ضمن برخورد قانونی، جریان گاز واحد متخلف قطع خواهد شد.

نوایی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در بخش خانگی تصریح کرد: دمای رفاه برای منازل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تعیین شده است و رعایت این بازه، نقش مهمی در پایداری شبکه گاز دارد. وی از شهروندان خواست با اقداماتی همچون عایق‌کاری در‌ها و پنجره‌ها، استفاده از پرده‌های ضخیم، تنظیم بخاری‌ها بر دمای مناسب و اصلاح موتورخانه‌ها، در کاهش مصرف نقش‌آفرین باشند.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران همچنین بر ضرورت خاموش کردن وسایل گرمایشی در باغ‌ویلا‌ها و خانه‌های فاقد سکنه دائم تأکید کرد و افزود: روشن ماندن سامانه‌های گرمایشی در غیاب مالکان علاوه بر اتلاف انرژی، احتمال بروز حوادث ناگوار را افزایش می‌دهد.

نوایی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان تهرانی گفت: گذر موفق از زمستان، نیازمند همکاری همه مشترکین است. وی از مردم خواست در صورت بروز حوادثی مانند نشت گاز، شکستگی علمک، آتش‌سوزی یا انفجار با شماره ۱۹۴ (امداد گاز) تماس گرفته و برای دریافت خدمات غیرحضوری از سامانه‌های ۱۵۹۴ و پایگاه اینترنتی www.tehrangasco.ir استفاده کنند.