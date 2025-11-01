به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایام فاطمیه برای نشر فرهنگ فاطمی و زنده نگه‌داشتن یاد حضرت زهرا (س) و البته تبعیت از راه و روش ایشان گرامی داشته می‌شود.

در ایام فاطمیه، مجالس گوناگون مذهبی بین دو تاریخ معتبر از روایات صحیحه برگزار می‌شود.

برخی افراد روزهای ابتدایی این ایام را روزهای شهادت می‌دانند و به برگزاری مجالس وعظ و عزاداری در این ایام می‌پردازند؛ برخی نیز ایام فاطمیه دوم را برای برگزارکردن مراسم عزاداری انتخاب می‌کنند برخی نیز هر دو دهه فاطمیه را برای عزاداری‌کردن و برگزاری مراسم حزن و اندوه انتخاب کرده و به زنده نگه‌داشتن هر دو دهه فاطمیه می‌پردازند.

ایام فاطمیه ۶ روز است.

سه روز در ماه جمادی‌الاول و سه روز در ماه جمادی‌الثانی؛ اما به شکل دو دهه برگزار می‌شود.

عرف مردم از دهم تا بیستم جمادی‌الاول را بنا بر روایت ۷۵ روز، دهه اول ایام فاطمیه می‌دانند. همچنین از اول تا دهم جمادی‌الثانی را بنا بر روایت ۹۵ روز را ایام فاطمیه می‌دانند.



تأثیر ایام فاطمیه در جامعه

(فاطمیه اول بنابر سیزدهم جمادی الاولی)

يکشنبه: ۱۴۰۴/۸/۱۱

دو شنبه: ۱۴۰۴/۸/۱۲

سه‌شنبه: ۱۴۰۴/۸/۱۳ (روز شهادت)

چهارشنبه: ۱۴۰۴/۸/۱۴

پنجشنبه: ۱۴۰۴/۸/۱۵

(فاطمیه دوم بنابر سوم جمادی الثانی)

شنبه: ۱۴۰۴/۹/۱

يکشنبه: ۱۴۰۴/۹/۲

دوشنبه: ۱۴۰۴/۹/۳ (روز شهادت)

سه شنبه: ‌۱۴۰۴/۹/۴

چهارشنبه: ۱۴۰۴/۹/۵



از تأثیر ایام فاطمیه ۱۴۰۴ در جامعه می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

الگوسازی

حضرت فاطمه زهرا (س) برترین و کامل‌ترین بانوی عالم است. ایشان به‌عنوان یک مادر معصوم، یک دختر و همسر معصوم، با کنیه‌ها و القاب متعددی شناخته می‌شوند؛ بنابراین در موقعیت‌ها و مناسبت‌های مرتبط باشخصیت ایشان، به‌عنوان یک الگو برای تمامی زنان مسلمان جهان از ایشان یاد می‌شود. جایگاه الگوسازی از شخصیت ایشان باعث شده تا زندگی حضرت و مقاطع حساس آن، یک الگوی برجسته و پررنگ برای زنان مسلمان به شمار برود.

از دیگر تأثیرات ایام فاطمیه ۱۴۰۲ در جامعه می‌توانیم به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کنیم. در جامعه ما عفاف و حجاب در صحنه اجتماع و در برخورد با مردان نامحرم بسیار مورد تأکید است. ایام فاطمیه علاوه بر اینکه به‌عنوان بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود، دهه عفاف و حجاب نام‌گذاری شده و از حضرت زهرا (س) به‌عنوان الگوی یک زن محجبه یاد می‌شود.

بعد از رحلت پیامبر و ایجاد عقده‌های درونی و جاهلی در میان بسیاری از مردم، حضرت زهرا (س) به‌عنوان منزلت و شأنی که در جامعه اسلامی و در مدینه داشت به مبارزه سیاسی اقدام کرد و در مسیر دفاع از ولایت و عدم بیعت با خلفا، به شهادت رسید.

وقایع مهم زندگی اهل‌بیت مانند ولادت‌ها یا شهادت‌ها باعث برپایی مناسک مذهبی و آیین‌هایی با محوریت رویدادهای مهم زندگی اهل‌بیت می‌شود. این موضوع علاوه بر اینکه مبارزان و آزادی‌خواهان جهان را در مبارزه با استکبار تشویق می‌کند، وحدت و انسجام را در میان اقوام بزرگ ایران اسلامی گسترش می‌دهد. ایام فاطمیه و بزرگداشت شهادت حضرت زهرا (س)، یکی از بارزترین نمونه‌های این وحدت و انسجام‌بخشی است.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبی‌ها وَ بَعْلِها وَ بنی‌ها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فی‌ها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ

قابل توجه شیعیان ودلسوزان حضرت فاطمه زهرا (س) و رفع دغدغه مؤمنین جهت حفظ حرمتِ این ایام واستفتاء از مقام معظم رهبری (مدظلّه) چنین فرموده‌اند:

روز شهادت (۱۳جمادی الاول و ۳جمادی الثانی) و ایام نزدیک آن، ایام فاطمیّه محسوب می شود و شایسته است در همه این ایام، حرمت عزاداری حضرت فاطمه سلام الله علیها حفظ شود.