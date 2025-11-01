به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۱۰ آبان در خرمشهر با ۱۴۱، ماهشهر با ۱۴۳، هندیجان با ۱۱۳، آغاجاری با ۱۳۵، ملاثانی با ۱۱۶، دزفول با ۱۱۶ و اندیمشک با ۱۱۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر‌های کارون با ۱۶۱، اهواز با ۱۶۵، هویزه با ۱۷۹، بهبهان با ۱۷۱ و شوشتر با ۱۵۴ میکروگرم بر مکتر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، رامشیر، هفتکل، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول دارد.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.