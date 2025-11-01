پخش زنده
امروز: -
جشنواره انار با هدف آشنایی دانشآموزان دبستان علم و ادب شهرستان مهریز با ارزشهای فرهنگی، کشاورزی منطقه و ترویج مصرف محصولات سالم محلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان چناری گفت: این جشنواره فرصتی است تا دانشآموزان علاوه بر شناخت میوه انار و خواص آن، در فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند و خلاقیتهای خود را به نمایش بگذارند.
دهقانچناری افزود: نمایشگاههای متنوع، مسابقههای هنری و آموزشی و فعالیتهای گروهی با موضوع انار از جمله برنامههای این جشنواره بود که با استقبال دانشآموزان همراه شد.
وی بر نقش برگزاری چنین برنامههایی در تقویت روحیه همکاری، یادگیری عملی و آشنایی کودکان با میراث فرهنگی شهرستان تأکید کرد.