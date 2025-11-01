پخش زنده
هفته یازدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی ختافه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته ختافه ۲ – ۱ از سد تیم قعرنشین جیرونا گذشت. ماریو مارتین در دقیقه ۷۲ و بورخا مایورال ۸۶ برای ختافه گل زدند و گل تیم جیرونا را کریستین استوانی مهاجم ۳۹ ساله اروگوئهای در دقیقه ۴ + ۹۰ وارد دروازه حریف کرد. ختافه با این برد ۱۷ امتیازی شد و به رده ششم صعود کرد. (تصویر دارد.)
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
*شنبه ۱۰ آبان:
ویارئال – رایو وایکانو
آتلتیکومادرید – سویا
رئال سوسیداد – آتلتیک بیلبائو
رئال مادرید – والنسیا
*یکشنبه ۱۱ آبان:
لوانته – سلتاویگو
دپورتیوو آلاوس – اسپانیول
بارسلونا – الچه
رئال بتیس – رئال مایورکا
*دوشنبه ۱۲ آبان:
رئال اویدو – اوساسونا
در جدول لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۷ امتیاز یکه تاز است و تیمهای بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰ و آتلتیکومادرید با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.