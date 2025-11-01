

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته ختافه ۲ – ۱ از سد تیم قعرنشین جیرونا گذشت. ماریو مارتین در دقیقه ۷۲ و بورخا مایورال ۸۶ برای ختافه گل زدند و گل تیم جیرونا را کریستین استوانی مهاجم ۳۹ ساله اروگوئه‌ای در دقیقه ۴ + ۹۰ وارد دروازه حریف کرد. ختافه با این برد ۱۷ امتیازی شد و به رده ششم صعود کرد. (تصویر دارد.)

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

*شنبه ۱۰ آبان:

ویارئال – رایو وایکانو

آتلتیکومادرید – سویا

رئال سوسیداد – آتلتیک بیلبائو

رئال مادرید – والنسیا

*یکشنبه ۱۱ آبان:

لوانته – سلتاویگو

دپورتیوو آلاوس – اسپانیول

بارسلونا – الچه

رئال بتیس – رئال مایورکا

*دوشنبه ۱۲ آبان:

رئال اویدو – اوساسونا

در جدول لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۷ امتیاز یکه تاز است و تیم‌های بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰ و آتلتیکومادرید با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.