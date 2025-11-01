پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر در عملیات تعقیب و گریز پلیس در جاده جوین به اسفراین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ محمد روهنا گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در پی دریافت گزارشی مبنی بر فردی با یک دستگاه خودروی سواری در حال انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از جاده جوین به اسفراین است که بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی در جاده یاد شده ایست و بازرسی برپا کردند که متهم به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت، اما پس از تعقیب و گریز و با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، خودرو از ناحیه لاستیکها متوقف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودرو مقدار ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهای جاساز شده بود، کشف و متهم دستگیر و به همراه خودرو توقیفشده به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ روهنا در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با سوداگران مرگ گفت: پلیس اجازه هیچگونه فعالیت به قاچاقچیان مواد مخدر نخواهد داد و از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.