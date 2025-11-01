رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از افزایش ۶ درصدی شعب اخذ رأی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نسبت به دوره قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ابوذر عطاپور رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت:در انتخابات پیش‌رو، ۸۵ شورای اسلامی شهر در سطح استان فعالیت خواهند داشت که شامل یک شورای یازده‌نفره، هفت شورای هفت‌نفره و ۷۷ شورای پنج‌نفره است.

وی افزود: از مجموع شعب پیش‌بینی‌شده، یک‌هزار و ۲۶۷ شعبه شهری و یک‌هزار و ۷۳۶ شعبه روستایی هستند که یک‌هزار و ۶۷۸ شعبه به‌صورت ثابت و یک‌هزار و ۳۲۵ شعبه به‌صورت سیار فعالیت خواهند کرد.

عطاپور گفت:۹۲ شعبه نیزدر مسیر‌های صعب‌العبور مستقر خواهند شد.