مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه گفت: نخستین سکوی تخصصی (مدرسه مجازی) آموزش صحیفه سجادیه در دنیا، باقابلیت چندزبانه راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حوزه، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق کفیل مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه با اشاره به نقش ارزشمند صحیفه سجادیه گفت: سایت «صحیفا» به نشانی www.sahyfa.ir بهعنوان نخستین سکوی تخصصی آموزش صحیفه سجادیه در سطح جهانی باقابلیت چندزبانه، رونمایی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین کفیل ادامه داد: این سکو با هدف ترویج معارف اسلامی و آموزش تخصصی صحیفه سجادیه، بهصورت آنلاین و ترکیبی، فرصتی بینظیر برای علاقهمندان در سراسر ایران و جهان فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: این سکو با بهرهگیری از تجربیات چندین ساله برگزاری دورههای حضوری و مجازی در مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، طراحی و اجرا شده است.
مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه گفت: ویژگیهای برجسته سکوی صحیفا عبارت است از:
- دورههای تخصصی و عمومی صحیفه سجادیه بهصورت تکدرس یا بستههای آموزشی با استفاده از استادان مجرب.
- دورههای تربیت مربی صحیفه سجادیه برای تربیت مدرسان حرفهای.
- امکان آموزش برخط و ترکیبی با استفاده از استادان مجرب و پشتیبانی از سکوهای وبینار و آموزش برخط مانند اسکای روبی و ادوبیکانکت.
- ارائه سرویسهای آموزشی گروهی به دانشگاهها، حوزههای علمیه، مدارس و مؤسسات آموزشی.
- آموزش قطرهای و تدریجی همراه با تمرین و آزمون برای ارزیابی پیشرفت هر دانشپژوه و استاد.
- پشتیبانی علمی و فنی از مخاطبان سایت با استفاده از تیم فنی مجرب و دانشیاران و استادان زیر نظر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه و مؤسسه فرهنگی هنری معارف صحیفه سجادیه.
- امکان ارائه کتابهای الکترونیک و مکملهای تحصیلی در کنار ویدئوهای آموزشی.
- ایجاد شبکه ارتباطی بین دانشپژوهان و ارتباط برخط با استادان برای پاسخگویی به سؤالات.
- صدور گواهینامه معتبر برای فارغالتحصیلان دورههای آموزشی.
- کارگاههای اختصاصی برای هر دانشپژوه و استاد جهت پیگیری پیشرفت و مدیریت دورهها و ارتباطات
- بهرمندی از فضای ابری جهت استفاده همزمان از دورهها برای تعداد نامحدود دانشپژوه در سراسر دنیا.
حجتالاسلاموالمسلمین کفیل اضافه کرد: سکوی «صحیفا» بهعنوان نخستین مرجع تخصصی آموزش صحیفه سجادیه در دنیا، تلاش میکند تا با ارائه محتوای علمی و کاربردی، سطح دانش دینی و فرهنگی کاربران را در سراسر جهان ارتقا دهد.