

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی نخست هفته تیم بوروسیا دورتموند با یک گل در خانه تیم آگزبورگ به برتری رسید. تک گل بازی را سرهو گیراسی در دقیقه ۳۷ وارد دروازه دورتموند کرد. تیم آگزبورگ با ۷ امتیاز دررده پانزدهم ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

*شنبه ۱۰ آبان:

هایدن هایم – آینتراخت فرانکفورت

ماینتس – وردربرمن

ار بی لایپزیش - اشتوتگارت

سن پائولی – بوروسیا مونشن گلادباخ

اونیون برلین – فرایبورگ

بایرن مونیخ - بایرلورکوزن

*یک شنبه ۱۱ آبان:

اف ث کلن - هامبورگ

وولفسبورگ – هوفنهایم

-در جدول بایرن مونیخ با ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۲۰، لایپزیش با ۱۹، اشتوتگارت با ۱۸ و بایرلورکوزن با ۱۷ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند.