معاون وزیر و رئیس‌ سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای در راستای پایش و ارزیابی دقیق طرح های زیرساختی استان زنجان، از طرح های عمرانی در حال اجرای شهرستان خدابنده بازدید کرد.

‌وی در این بازدید، ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح های ایمنی و بهسازی جاده‌ها افزود: باید طرح‌های محور‌های استراتژیک به ویژه با تقاطع غیرهمسطح، به صورت مستمر مورد بازرسی دقیق قرار گیرند تا ضمن نظارت بر کیفیت، روند بهره‌برداری از آنها شتاب گیرد.

این بازدید با تمرکز بر دو حوزه اصلاح نقاط پرحادثه و تعریض و بهسازی محور‌های مواصلاتی این شهرستان انجام شد تا از روند اجرایی و سرعت و کیفیت لازم طرح ها اطمینان حاصل شود.

‌معاون وزیر و ررئیس‌ سازمان همچنین از وضعیت اجرای طرح تعریض و بهسازی محور سجاس- مجیدآباد برای تسهیل بار ترافیکی و افزایش ایمنی این مسیر بازدید کرد.

‌وی در بازدید از تعریض و بهسازی محور سه راهی سجاس- سجاس، دستورات لازم را برای پیشرفت کار و رفع موانع احتمالی صادر کرد.

‌ساماندهی تقاطع غیرهمسطح قیدار- ابهر از دیگر طرح های مهم ترافیکی بود که مورد بازدید قرار گرفت و بر لزوم رعایت دقیق نکات فنی مهندسی و استاندارد‌های ایمنی در اجرای این سازه، تأکید ویژه شد.

‌اکبری در پایان بازدید خود، از تلاش‌های کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان در شرایط سخت کاری قدردانی کرده و افزود: تکمیل بموقع پروژه‌ها به ویژه طرح های مربوط به ایمنی، مطالبه اصلی مردم منطقه است و باید با تمام توان ضمن حفظ کیفیت، مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای را هموار سازیم.