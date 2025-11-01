نمایشگاه گزیده‌ای از دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس جهاددانشگاهی و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه در سازمان برنامه و بودجه کشور گشایش یافت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، نمایشگاه گزیده‌ای از دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، همراه با سلسله نشست‌های تخصصی در موضوعات کلیدی، صبح امروز (شنبه ۱۰ آبان‌) با حضور دکتر سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی، فناورانه و پژوهشی جهاددانشگاهی از ۱۰ تا ۱۲ آبان‌ ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه ، دستاورد‌هایی از حوزه‌های فنی و مهندسی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به نمایش گذاشته شده و فناوران و پژوهشگران جهاددانشگاهی به معرفی آخرین نوآوری‌ها و محصولات خود می‌پردازند.

همزمان با برپایی نمایشگاه، نشست‌های تخصصی در موضوعات متنوع برگزار می‌شود:

شنبه ۱۰ آبان‌ – سالن یاران بهشتی

سلامت و موضوعات نوپدید - ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

تربیت و تعالی زیست فرهنگی، اجتماعی و مهارتی دانشجویان - ساعت ۱۴ تا ۱۶

یکشنبه ۱۱ آبان‌ – سالن یاران بهشتی

فرآورده‌های نوین درمانی در بیماری‌های صعب‌العلاج و ناباروری - ساعت ۹ تا ۱۱

نقش فناوری‌های نوین در امنیت غذایی پایدار، افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی و کاهش ناترازی آب کشور - ساعت ۱۴ تا ۱۶

دوشنبه ۱۲ آبان‌ – سالن ویدئوکنفرانس قدیر

ذخیره‌ساز‌های انرژی و نقش آنها در جبران ناترازی انرژی و پایداری شبکه - ساعت ۹ تا ۱۱

علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربردپذیری تا نقش‌آفرینی در حکمرانی پیشرفت - ساعت ۱۴ تا ۱۶

این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای بازنمایی ظرفیت‌های گسترده جهاددانشگاهی در تحقق اهداف کلان علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

جهاددانشگاهی به‌عنوان نماد «علم، ایمان و تلاش» با تکیه بر عزم راسخ، تنوع مأموریت‌ها و رویکرد مسئله‌محور، پس از چهل‌وپنج سال تلاش بی‌وقفه، امروز به ظرفیتی ملی و امیدبخش برای ایران اسلامی تبدیل شده است؛ ظرفیتی که دستاورد‌های آن در عرصه‌های گوناگون در خدمت پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم قرار دارد.