به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، سیدعلی حجتی، معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از افتخارآفرینی تیم دختران هلال‌احمر شهرستان خلخال در مسابقات کشوری «رفاقت مهر» قدرانی کرد.

وی اظهار کرد: تیم دختران هلال‌احمر شهرستان خلخال با حضور موفق در مرحله نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، موفق به کسب مقام سوم کشوری در مجموع امتیازات شد و توانست نام استان اردبیل را در میان برترین‌ها ثبت کند.

حجتی با اشاره به نتایج درخشان اعضای تیم در بخش‌های مختلف افزود:

در آیتم اسکان اضطراری، تیم خلخال مقام دوم کشور را به دست آورد.

در آیتم حمل انفرادی (دو نفره)، عنوان دوم کشوری را کسب کرد.

وی همچنین در آیتم حمل گروهی، موفق به کسب مقام سوم کشور شد.

وی با بیان اینکه در بخش فضای دوستدار کودک، نمایندگان خلخال رتبه دوم کشوری را از آن خود کردند، یادآور شد:

در آیتم طراحی اردوگاه نیز این تیم با کسب مقام دوم کشور خوش درخشید.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل ضمن قدردانی از مربیان، سرپرستان و اعضای پرتلاش تیم دختران خلخال گفت: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش، همدلی و روحیه والای داوطلبی اعضای جوان است که با انگیزه و پشتکار توانستند نماینده‌ای شایسته برای استان اردبیل باشند.