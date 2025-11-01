به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در ۷ ماه گذشته صادرات ۴۲۴ هزار و۸۸ تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود به ثبت رسیده که این رقم با ۹ هزار و ۹۳۱ سفر انجام شده است.

جلال زاده سیمان، فراورده‌های نفتی، کاشی و سرامیک و تره بار را از جمله اقلام صادراتی از این مرز عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در این مدت همچنین، ترانزیت ۵۰۹ هزار و ۸۹۳تن کالا توسط ۲۱ هزار و ۶۰ سفر انجام شده است.

وی عمده کالای ترانزیتی را شامل آرد، شکر، دارو‌های گیاهی، لوازم یدکی، شکر، سویاو مواد بهداشتی عنوان کرد.

جلال زاده افزود: در ۷ ماه گذشته نیز، ۳۰ هزار و ۷۸۱ خودرو وارد و ۳۰ هزار و ۶۲۸ خودرو از این مرز خارج شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت دو شعبه شرکت حمل و نقل بین‌الملل مسافر افزود: در این مدت نیز ۱۱ هزار و ۱۵۵ مسافر ورودی و ۱۶ هزار و ۷۷۴ مسافر خروجی از پایانه مرزی استان جابجا شدند که میانگین کل تردد روزانه مسافر حدود ۱۳۰ نفر بوده است.