به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،رضا نیک روش افزود: در هفت ماهه سپری شده از سالجاری در مجموع یک میلیاردو ۷۸۸ میلیون و ۶۹۹ هزار دلار کالای صادراتی به وزن ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور ارسال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن یک درصد و در ارزش ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رضا نیک روش تصریح کرد: از مجموع صادرات هفت ماهه کالا از گمرکات استان، گمرک خسروی با صادرات ۵۶۷ میلیون و ۳۶۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۵۴ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و گمرک پرویزخان با صادرات ۴۹۵ میلیون و ۷۱۱ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن در جایگاه دوم قرار دارد.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه سهم کالا‌های صادراتی گمرک سومار را ۴۰۷ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار به وزن ۹۹۷ هزار و ۴۷۶ تن عنوان کرد و افزود: این گمرک جایگاه سوم را در بین گمرکات استان از حیث وزن و ارزش کسب کرده است.

نیک روش سهم گمرک شیخ صله از مجموع صادرات هفت ماهه استان را ۲۷۰ میلیون و ۱۹ هزار دلار به وزن ۳۸۷ هزارتن و سهم گمرک شوشمی را ۲۴ میلیون و ۴۵۷ هزار دلار به وزن ۳۲۶ هزار تن عنوان کرد.

رضا نیک روش عمده کالا‌های صادراتی از طریق گمرکات استان را چدن، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن، میوه‌های خوراکی، سبزیجات و فرآورده‌های آن، نباتات، محصولات لبنی، مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد و مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان عنوان نمود.