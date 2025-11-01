پخش زنده
در نشست شورای مدیران قضایی استان از کارکنان و قضات برتر استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رییس کل دادگستری استان در حاشیه هشتمین نشست شورای مدیران قضایی خراسان شمالی با تجلیل از کارکنان و قضات برتر استان گفت: تجلیل از نیروهای شایسته و متعهد، از سیاستهای دستگاه قضاست.
حجت الاسلام براتی زاده ضمن تاکید بر نظارت مدیران حوزههای قضایی بر کارکنان گفت: اولین شاخصه مدیریت موفق ارتباط مدیر با کارکنان است.
وی اظهار کرد: سیاستهای ابلاغی از سوی دادگستری استان باید با دقت و سرعت اجرا شود.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده بر نظارت بر زندانها و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، صرفه جویی در انرژی و کاهش صدور قرارهای عدم صلاحیت از سوی دادگاههای صلح تأکید کرد.
مقام عالی قضایی استان همچنین ضمن قدردانی از عوامل مدیریتی، اجرایی و همه دست اندرکاران برگزاری اردوها و برنامههای فرهنگی و تفریحی دادگستری استان خواستار استمرار این برنامهها در جهت ایجاد شور و نشاط در بین کارکنان و بهبود وضعیت عملکردی آنها شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز کاهش پروندههای رسوبی در کارتابل ضابطان، کاهش وارده به دادسرا و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان را مورد تاکید قرار داد.
در این نشست از خانم مریم سپاسی بعنوان قاضی نمونه کشوری و خانم کبری صفایی مدیر دفتر شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان و قربانعلی رستگار، مدیر دفتر کل دادگستری شهرستان سملقان بعنوان کارمندان نمونه کشوری تجلیل شد.