تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر، میهمان خود، آکادمی نیکا، را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور تیم پالایش نفت آبادان در سالم ۱۷ شهریور میزبان تیم آکادمی نیکا بود که در پایان تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۶۹ بر ۳۷ به پیروزی رسید.

تیم پالایش نفت آبادان در کوارتر اول این دیدار با نتیجه ۲۰ بر سه به برتری رسید، در کوارتر دوم بازیکنان پالایش نفت ۱۴ بر ۱۲ از میهمان خود پیشی گرفت و در کوارتر سوم هم تیم پالایش نفت برتری محسوسی بر تیم آکادمی نیکا داشت و ۲۱ بر هشت پیروز شد.

کوارتر چهارم فرصتی برای بازیکنان جوان تیم پالایش نفت بود تا توانایی خود را به نمایش بگذارند، در این کواتر بازی بین ۲ تیم پایاپای پیش رفت تا این کوارتر ۱۴ بر ۱۴ مساوی به پایان برسد.

تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان با این پیروزی چهار امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر قرار گرفت.