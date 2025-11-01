هم‌زمان با سراسر کشور، همایش «کانون یاران» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل، در سالن استاد جعفر ابراهیمی(شاهد) اداره کل کانون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل وبه نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل کانون استان اردبیل، در این همایش داریوش علومی، معاون فرهنگی کانون استان اردبیل، گفت: هدف از تحصیل، کسب دانایی و رسیدن به موفقیت است. در کنار این هدف، آموزش مهارت‌های زندگی که از طریق معلمان و مربیان در کانون ارائه می‌شود، نقش بسزایی در ساخت آینده‌ای موفق برای کودکان و نوجوانان دارد.

وی همچنین بر اهمیت تعلیم و تربیت در کنار کسب دانش تأکید کرد و آن را لازمه‌ای برای رشد و پیشرفت در زندگی دانست.

علومی با بیان اینکه هم‌افزایی میان کانون، مدرسه و خانواده مسیر رسیدن به اهداف تربیتی را تسهیل می‌کند، افزود: امروز نوجوانان ما باید یاد بگیرند که موفقیت تنها در کسب نمرات عالی نیست، بلکه در مهارت‌هایی است که در زندگی شخصی و اجتماعی خود به کار می‌گیرند.

در ادامه، ماهرخ اللهیاری، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه، نیز در سخنان خود به اهمیت شناخت افراد از خود پرداخت و گفت: شناخت خود، اولین گام برای رشد شخصی و اجتماعی است. زمانی که فرد توانایی درک نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کند، می‌تواند در مسیر موفقیت گام‌های مؤثری بردارد.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌های زندگی در فرآیند تربیت افزود: کسب این مهارت‌ها تنها از طریق خودشناسی و تلاش مداوم برای ارتقای فردی ممکن است.

اللهیاری همچنین بر لزوم شناخت خداوند به‌عنوان منبع اصلی قدرت و آرامش در زندگی تأکید کرد و گفت: شناخت خداوند و ارتباط با او می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد و به انسان کمک کند تا در زندگی با ایمان و اعتمادبه‌نفس بیشتری حرکت کند.

وی در ادامه، به احترام به دیگران و نوع‌دوستی به‌عنوان یکی از اصول اخلاقی مهم اشاره کرد و گفت: احترام به دیگران، بزرگ‌ترین شاخصه‌ای است که یک فرد می‌تواند برای خود بسازد و این احترام باید از دوران کودکی در درون افراد نهادینه شود.

همچنین، اللهیاری به ضرورت حفاظت از محیط‌زیست نیز اشاره کرد و گفت: محیط‌زیست امانتی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود. آموزش و مهارت‌آموزی افراد جامعه، به‌ویژه نسل نو، درباره اهمیت نگهداری از طبیعت، یکی از ارکان رشد فرهنگی و اجتماعی است.

گفتنی است، در پایان این برنامه، «کانون یاران» به تبادل‌نظر در خصوص برنامه‌ها، فعالیت‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از جمله برگزاری بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، سرود و دوسالانه هنر‌های تجسمی پرداختند.