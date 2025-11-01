پخش زنده
امروز: -
۳۳ هزار هکتار از مزارع شهرستان مهاباد در سال زراعی جاری به کشت گندم اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: در سال زراعی جاری در مجموع ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است که از این میزان، بیش از ۳۰ هزار هکتار بهصورت دیم و سه هزار هکتار بهصورت آبی کشت میشود.
بایزید حسن پور افزود: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی جو، کشاورزان امسال رغبت بیشتری به کشت این محصول نشان دادهاند که تاکنون حدود سه هزار هکتار از مزارع این شهرستان بهصورت دیم و آبی زیر کشت جو رفته است.
حسن پور، همچنین با اشاره به کاهش سطح کشت کلزا در این شهرستان اظهارکرد: سطح زیرکشت کلزا در این شهرستان از ۱۵۰ هکتار در سال گذشته به حدود ۵۰ هکتار کاهش یافته که این کاهش ناشی از نبود آب کافی برای آبیاری و تأمین رطوبت خاک است.
وی گفت: کاهش منابع آبی و رها نکردن آب مخزن سد مهاباد برای کشت پاییزی، باعث تغییر الگوی کشت محصولات زراعی از جمله گندم، جو و کلزا در این شهرستان شده است.
حسنپورتصریح کرد: تغییر الگوی کشت درسالهای اخیر با هدف سازگاری با شرایط اقلیمی، حفظ منابع آب و افزایش بهرهوری تولید در دستور کار قرارگرفته است و تلاش میشود با استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی، الگوی پایدارتری برای منطقه تدوین شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد اضافه کرد: این تغییرات ناشی از محدودیت منابع آبی و نیاز به مدیریت بهینه زمینهای کشاورزی است و میتواند بر روند تولید و تأمین محصولات استراتژیک منطقه تأثیرگذار باشد.