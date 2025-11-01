پخش زنده
هفته دهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*شنبه ۱۰ مهر:
برایتون – لیدزیونایتد
برنلی – آرسنال
کریستال پالاس – برنتفورد
فولام – وولورهمپتون
ناتینگام فارست – منچستریونایتد
تاتنهام – چلسی
لیورپول – آستون ویلا
*یکشنبه ۱۱ مهر:
وستهام یونایتد – نیوکاسل یونایتد
منچسترسیتی – بورنموث
*دوشنبه ۱۲ مهر:
ساندرلند – اورتون
-در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۲ امتیاز در صدر است و تیمهای بورنموث با ۱۸، تاتنهام و ساندرلند با ۱۷ امتیاز در رده دوم تا چهارم قرار گرفتند. تیمهای منچسترسیتی و منچستریونایتد با ۱۶ امتیاز پنجم و ششم هستند.