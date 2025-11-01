

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

*شنبه ۱۰ مهر:

برایتون – لیدزیونایتد

برنلی – آرسنال

کریستال پالاس – برنتفورد

فولام – وولورهمپتون

ناتینگام فارست – منچستریونایتد

تاتنهام – چلسی

لیورپول – آستون ویلا

*یکشنبه ۱۱ مهر:

وستهام یونایتد – نیوکاسل یونایتد

منچسترسیتی – بورنموث

*دوشنبه ۱۲ مهر:

ساندرلند – اورتون

-در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های بورنموث با ۱۸، تاتنهام و ساندرلند با ۱۷ امتیاز در رده دوم تا چهارم قرار گرفتند. تیم‌های منچسترسیتی و منچستریونایتد با ۱۶ امتیاز پنجم و ششم هستند.