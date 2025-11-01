پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان استان از فردا تا اواسط هفته با بارش پراکنده و کاهش دما در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز صاف و با افزایش دما همراه است.
غلامپور با اشاره به اینکه از امشب افزایش ابر در استان شاهد هستیم افزود: فردا یکشنبه علاوه برکاهش دما وزش باد و بارش پراکنده باران بویژه در مناطق ساحلی و دامنهها پیش بینی میشود.
وی گفت: دوشنبه علاوه بر هوای خنک گاهی رگبار باران در استان خواهیم داشت و از سه شنبه تا پایان هفته جو استان پایدار پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران افزود: دیروز قائمشهر با ۲۴ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با صفر درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.