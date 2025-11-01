با اقدام سریع و مؤثر کارشناسان اورژانس ۱۱۵ اردبیل ، نوزاد ۱۳ ماهه که بر اثر آسپیراسیون دچار ایست قلبی، تنفسی شده بود، از مرگ حتمی نجات یافت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ از روستای آراللوی بزرگ از توابع شهر هیر مبنی بر آسپیراسیون نوزاد ۱۳ ماهه، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس شهر هیر به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهارداشت: تا رسیدن آمبولانس، پرستار تریاژ تلفنی مستقر در مرکز دیسپج اردبیل (خانم شبنم فرهومند)، آموزش‌های اولیه در آسپیراسیون را به‌صورت تلفنی به خانواده نوزاد ارائه داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان افزود: با حضور سریع تیم اورژانس ۱۱۵ هیر (آقایان آرمین عبداللهی و محمد موذن) بر بالین نوزاد، بعد از بررسی وضعیت وی سریعا اقدامات پیشرفته احیای قلبی – ریوی (CPR) شامل ماساژ قلبی، لوله‌گذاری داخل تراشه، تزریق اپی‌نفرین و تهویه با آمبوبگ و ونتیلاتور انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گفت: خوشبختانه در کمتر از پنج دقیقه، علائم حیاتی نوزاد بازگشته و پس از پایدار شدن وضعیت عمومی، جهت ادامه مراقبت‌های تخصصی، نوزاد با آمبولانس به بیمارستان بوعلی اردبیل انتقال داده شد و هم اکنون حال نوزاد مساعد گزارش شده است.

دکتر روزبه مقدم با قدردانی از عملکرد حرفه‌ای کارشناسان اورژانس۱۱۵ گفت: واکنش سریع خانواده در تماس با اورژانس ۱۱۵ و اجرای احیای اولیه تلفنی پیش از رسیدن آمبولانس، در کنار تلاش مؤثر تیم اورژانس، نقش اصلی را در نجات جان این نوزاد ایفا کرد.

وی در پایان تأکید کرد: آموزش عمومی احیای قلبی، ریوی و افزایش آگاهی مردم از نحوه تماس و همکاری با اورژانس، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش مرگ‌های ناگهانی داشته باشد.