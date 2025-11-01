به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، بیشترین عرضه امروز در تالار صادراتی کیش به چشم می‌خورد؛ جایی که بیش از ۳۳۶ هزار تن انواع محصول روی تابلو رفت. در میان کالا‌های این تالار، ۱۶۷ هزار و ۷۰۰ تن کلینکر، ۱۳۷ هزار و ۴۰۰ تن سیمان و ۳۱ هزار و ۱۲۱ تن قیر عرضه شد تا بخش عمده معاملات صادراتی را به خود اختصاص دهد.

در تالار صنعتی هم قرار است ۲۱۲ هزار و ۹۲۳ تن فولاد عرضه شود.

امروز همچنین ۱۳ هزار و ۴۴۶ تن ۷ هزار و ۵۷۵ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۴۶ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۸۲۵ تن قیر در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار فرعی در روز جاری میزبان عرضه یک هزار و ۹۷۷ تن مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات است.

تالار حراج باز هم میزبان عرضه یک هزار و ۹۰۲ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.