دانش آموزان دبستان فاطمه الزهرا چرام اقدام به برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با ابتکار معلم پایه اول دبستان فاطمه الزهرا چرام و با همکاری اولیاء و مشارکت فعال دانش آموزان جشنواره غذاها بومی و محلی و نمادهای زندگی بومی محلی و عشایری در دهکده گردشگری سرفاریاب برگزار شد.
معلم و مجری این جشنواره با بیان اینکه این جشنواره با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان و آشنائی آنان با شیوههای زندگی و نحوه تهیه غذاهای محلی و عشایری برگزار شد گفت: پخت نان (با تیر و خمچک)، پوشیدن لباسهای محلی، کار با آسیاب دستی (سرکو)، علوفه دادن به دامها و سوارکاری از جمله کارهائی بود که دانش آموزان در این برنامه در کنار اولیاء خود تجربه کرده و بصورت عملی فرا گرفتند.
خانم ملک زاده پخت و استفاده از دیگر انواع غذاهای محلی و برپا کردن و نشستن در سیاه چادرهای عشایری را از دیگر تجربیات دانشآموزان در این جشنواره عنوان کرد.
دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره غذاهای بومی و محلی، دست پختهای خود را به نمایش گذاشتند.