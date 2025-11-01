مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، متوسط پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در استان زنجان را ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۷ واحد به مرحله انتخاب واحد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین فر گفت، تعداد کل واحد‌های نهضت ملی مسکن به مرحله انتخاب واحد رسیده را ۱۱ هزار و ۴۴۷ واحد اعلام کرد و گفت:تعداد واحد‌های انتخاب شده توسط متقاضیان ۱۰ هزار و ۲۹۷ واحد می‌باشد.

وی با بیان اینکه تعداد واحد‌های عقدقرار داد واگذاری با متقاضیان ۹ هزار و ۸۶ واحد می‌باشد، اظهار کرد: ۸ هزار و ۹ واحد برای تقسیط تسهیلات بانکی به بانک معرفی شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تقسیط تسهیلات بانکی توسط متقاضیان ۷ هزار و ۲۰۰ واحد می‌باشد.

شاهین فر با بیان اینکه ۷ هزار و ۹۷ واحد از طرح های نهضت ملی مسکن در استان زنجان به متقاضیان تحویل داده شده است، تاکید کرد: تعداد یک هزار و ۱۵۰ واحد باقی مانده به علت عدم واریز وجه به مرحله انتخاب واحدنرسیده و همچنین ۱۰۳ واحد هم انتخاب واحد شده ولی به دلیل عدم تسویه مالی تحویل متقاضیان نشده است.

وی متوسط پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در استان زنجان را ۸۷ درصد یاد کرد و بیان داشت:خوشبختانه استان زنجان در اتمام کاری نازک کاری استان‌ها نسبت به واحد تعریف شده رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، افزود: همچنین استان زنجان در اتمام اسکلت و سقف و اتمام سفت کاری استان‌ها نسبت به واحد تعریف شده رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.