به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، برترین‌های رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جوانان دختر کشور در شهرکرد معرفی شدند.

در رده‌بندی نهایی رقابت‌های قهرمانی جوانان ایران (دختران) به میزبانی شهرکرد، ورزشکاران اصفهان با ۶ مدال طلا، سه نقره و ۶ برنز مقام نخست، تهران با ۶ طلا مقام دوم و اردبیل با سه طلا، چهار نقره و ۲ برنز مقام سوم را کسب کردند.

ورزشکاران خوزستان با سه طلا، یک نقره و پنج برنز، گلستان با سه طلا، مرکزی با ۲ طلا، یک نقره، خراسان رضوی با یک طلا، یک نقره و یک برنز فارس به سه نقره و ۲ برنز، کرمان با سه نقره و یک برنز و سیستان و بلوچستان با سه نقره در جایگاه دهم تا چهاردهم قرار گرفتند.