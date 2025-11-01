پخش زنده
مسابقات پاورلیفتینگ انتخابی استانی در دو رشته پرس سینه و ددلیفت به میزبانی شهرستان بیضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان بیضا گفت: بر اساس امتیاز تیمی ، باشگاههای ارضی، کسری و علیپور از شهرستانهای بیضا، سروستان و شیراز به ترتیب مقامهای اول تا سوم را در این رقابت ها از آن خود کردند.
جواد ارضی افزود: هفتمین دوره مسابقات پاورلیفتینگ انتخابی استانی با شرکت بیش از ۱۰۰ ورزشکار از شهرستانهای مختلف استان فارس در سالن مجموعه ورزشی شهدای این شهرستان در دو رشته پرس سینه و ددلیفت برگزار شد.
او ادامه داد : از آنجا که این مسابقات زیر نظر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان فارس برگزارشد داوران برجسته، باتجربه، ملی و بین المللی استان فارس قضاوت این مسابقات را به عهده داشتند .