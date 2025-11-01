به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی‌محمد فتح‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت شبکه برق استان یزد، گفت: بخشی از پایداری شبکه در تابستان امسال نتیجه اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی در شهرستان‌های ابرکوه، زارچ و یزد بوده است.

وی در تشریح جزئیات این پروژه‌ها، افزود: در شهرستان ابرکوه با احداث پست جدید و تغییر سطح ولتاژ از ۶۶ به ۱۳۲ کیلوولت، پایداری شبکه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. فاز نخست این طرح شامل نصب پست سیار و احداث خط جدید با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۹۰ میلیارد تومان بوده و فاز دوم آن با احداث پست دائم ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت تا پیش از تابستان ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

فتح آبادی ادامه داد: در شهرستان زارچ نیز پستِ دائمیِ جدید با هدف کاهش بار پست صدوق و افزایش ضریب اطمینان شبکه احداث شده است. این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان، نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی و تأمین پایدار برق مشترکین منطقه داشته است.

وی تصریح کرد: در شهرستان یزد نیز با توجه به رشد ساخت‌وساز و افزایش جمعیت، پست مهرآوران در منطقه صفائیه احداث شد. این پست از طریق خط ۶۳ کیلوولت از پست ۴۰۰ کیلوولت یزد یک تغذیه می‌شود و با بهره‌برداری از آن، بار پست‌های جنوبی شهر متعادل و پایداری شبکه افزایش یافته است. این پروژه نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان، افزایش پایداری نعمت برق برای شهروندان را نوید می‌دهد.

فتح‌آبادی در ادامه از پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا برای تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار داشت: پست ۲۳۰ کیلوولت نارین‌قلعه، پست دائم ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت ابرکوه و پست باغستان تفت ۲ از جمله طرح‌هایی هستند که با بهره‌برداری از آنها، شبکه برق استان تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای یزد در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های ولتاژ بالا برای استفاده مؤثر از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: تولید برق باید متناسب با مصرف محلی توسعه یابد تا از فشار بر شبکه سراسری جلوگیری شود.

معاون طرح و توسعه برق منطقه‌ای یزد در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم و نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مصرف بهینه، اظهار داشت: برق، انرژی‌ای زیرساختی برای توسعه کشور است و با مدیریت صحیح مصرف، می‌توان پایداری آن را برای همه مناطق تضمین کرد.