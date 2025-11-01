با هدف آشنایی بیشتر با آثار تاریخی، وفرهنگی ارزشمند نهاوند مدیران دفاتر تور‌های مسافرتی کشور به نهاوند سفر کرده و با آثار ارزشمند تاریخی این شهرستان آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدا مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نهاوند افزود: تعداد ۵۰ نفر از مدیران دفاتر گردشگری کشور از تمام استان ها‌ی کشور به نهاوند سفر کردند وبا حضور در محل برخی آثار تاریخی مثل حمام حاج آقا تراب، موزه مردم شناسی، پارک نوح اوند، صخره طبیعی، سراب گیان، سراب فارسبان از نزدیک با پیشینه شهر کهن نهاوند آشناشدند.

محسن جانجان گفت: مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سفیران خوبی برای معرفی توانمندی‌های نهاوند در حوزه تاریخی، گردشگری، صنایع دستی هستند که می توانند با معرفی این آثار در هدایت مسافران و گردشگران کشور وحتی خارج از کشور به نهاوند موثر باشند.

نهاوند ۳۲۷ اثر تاریخی، فرهنگی ارزشمند دارد که بیش از ۱۱۰ اثر از آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

سالانه میانگین بیش از ۱۰۰ هزار مسافر و گردشگر از بیشتر نقاط کشور وحتی خارج از کشور به نهاوند سفر کرده وبا آثار تاریخی این شهرستان آشنا می شوند.