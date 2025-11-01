پخش زنده
مسابقات استانی دو ومیدانى ماده استقامت به میزبانى بخش بندزرک در روستاى کولغ کاشى شهر بندزرک شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقه با حضور ۱۸شرکت کننده، از شهرستانهای رودان، بندرعباس و میناب برگزار شد.
ایوب بهنام فر افزود: شرکت کنندگان مسافت ۵ کیلومتری را دویدند.
وی گفت: در پایان محمد زمانى و مصطفی تبوراک از شهرستان رودان و مسلم ناصری از شهرستان میناب به ترتیب اول تا سوم شدند.