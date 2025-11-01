به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقه با حضور ۱۸شرکت کننده، از شهرستان‌های رودان، بندرعباس و میناب برگزار شد.

ایوب بهنام فر افزود: شرکت کنندگان مسافت ۵ کیلومتری را دویدند.

بیشتر بخوانید؛ بازگشت افتخارآفرینان دوومیدانی هرمزگان

وی گفت: در پایان محمد زمانى و مصطفی تبوراک از شهرستان رودان و مسلم ناصری از شهرستان میناب به ترتیب اول تا سوم شدند.