مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از افتتاح تعدادی از واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن در دهه فجر امسال خبرداد و گفت : تمام پروژه‌ها تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، رامین الماسی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: بخش عمده این طرح در دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و تاکنون اقدامات اجرایی مطابق با جدول زمان‌بندی در حال پیشرفت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال، حدود پنج هزار واحد به مرحله سفت‌کاری برسند و هزار واحد دیگر نیز در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

الماسی با اشاره به لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از اتمام سفت‌کاری‌ها، گفت: از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواسته‌ایم که همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، خدمات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز را تأمین کنند تا در مرحله بهره‌برداری با تأخیر مواجه نشویم.

وی افزود: در کنار ساخت واحد‌های مسکونی، موضوعات روبنایی از جمله احداث مدرسه، مسجد و فضا‌های تجاری نیز در طرح دیده شده تا ساکنان از تمامی خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.