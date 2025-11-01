پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از افتتاح تعدادی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در دهه فجر امسال خبرداد و گفت : تمام پروژهها تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، رامین الماسی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تمامی پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: بخش عمده این طرح در دهه فجر سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری میرسد و تاکنون اقدامات اجرایی مطابق با جدول زمانبندی در حال پیشرفت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: برنامهریزی شده تا پایان سال، حدود پنج هزار واحد به مرحله سفتکاری برسند و هزار واحد دیگر نیز در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
الماسی با اشاره به لزوم آمادهسازی زیرساختها قبل از اتمام سفتکاریها، گفت: از دستگاههای خدماترسان خواستهایم که همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژهها، خدمات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز را تأمین کنند تا در مرحله بهرهبرداری با تأخیر مواجه نشویم.
وی افزود: در کنار ساخت واحدهای مسکونی، موضوعات روبنایی از جمله احداث مدرسه، مسجد و فضاهای تجاری نیز در طرح دیده شده تا ساکنان از تمامی خدمات مورد نیاز بهرهمند شوند.