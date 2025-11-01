نوزدهمین دوره رقابت‌های مسابقات تکواندو لیگ منطقه‌ای نونهالان کشور در کاشان با قهرمانی تیم دختران ویسی تهران و تیم پترو پالایش پسران قم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان گفت: نوزدهمین دوره رقابت‌های مسابقات تکواندو دختران و پسران لیگ منطقه‌ای نونهالان کشور در وزن‌های مختلف، به مدت دو روز در سالن ورزشی دانشگاه کاشان بر گزار شدو شهرستان کاشان در این مسابقات با دو تیم در بخش پسران و با یک تیم در بخش دختران به مصاف رقبا رفتند.

ابوذر فر نژاد افزود: در این مسابقات ۱۸ تیم در قالب ۴۶۰ ورزشکار از استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی، قم، چهار محال و بختیاری، سمنان شرکت کردند.

وی گفت: در پایان این مسابقات در بخش دختران تیم ویسی تهران، ایران جوان اصفهان و تیم لوازالتحریر تهران عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رده نونهالان پسر پترو پالایش قم اول و تیم‌های توسن تهران، شهرداری گلستان دوم و سوم شدند.