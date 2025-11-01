به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرعباس در این یادواره گفت: شهادت مدال افتخار و هدیه‌ای از جانب خدا برای شهداست.

سرهنگ علیرضا تابش افزود: حضور چشمگیر مردم از نقاط مختلف بخش در همنشینی با شهدا نشان از ارادت و قدرشناسی و دلدادگی اهالی این منطقه به مقام شامخ شهدا بود.

بیشتر بخوانید؛ اعلام برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در میناب

در پایان این یادواره از خانواده شهدای رضوان تجلیل شد.

روستای رضوان هفت و بخش فین ۶۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.