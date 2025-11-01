به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بامداد امروز آیت الله سید طیب موسوی از علما و استادان حوزه علمیه خوزستان دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله سید طیب موسوی در اسفند ماه سال ۱۳۱۹ هجری شمسی در یکی از روستا‌های شهرستان هفتکل در استان خوزستان متولد شد و از محضر عالمان گرانقدری همچون حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، ملکوتی، باقری، استی و مجتبی لنکرانی کسب فیض کرد.

آیت الله موسوی با تاسیس حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در منطقه کم برخوردار حصیرآباد سال‌ها مشغول به تدریس علوم و معارف اهل بیت (ع)، کمک به مستمندان، امور خیریه و تربیت طلاب علوم دینی بود.