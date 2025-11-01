پخش زنده
محمدمهدی غلامی شناگر شیرازی در ماده ۲۰۰ متر پروانه سومین نشان طلای بازیهای آسیایی جوانان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۲ دقیقه و یک ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه نشان طلای این ماده را از آن خود کرد. شناگرانی از هند و هنگکنگ دوم و سوم شدند.
غلامی پیش از این با زمان ۲ دقیقه ۳ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه به عنوان نفر اول به فینال راه یافته بود.
غلامی در روز اول مسابقات شنا در ماده ۱۰۰ متر پروانه، نخستین طلای شنای ایران در تاریخ بازیهای آسیایی جوانان را کسب کرد؛ و این مدال، دومین نشان طلای شنای ایران برای کاروان سفیران امید محسوب میشود.
همچنین علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه با زمان ۲۹ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه به مقام ششم رسید.
تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابتها حضور یافت.
کاروان ورزشی ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز به کار خود پایان داد و عنوان چهارمی این مسابقات را کسب کرد. کشورهای چین، ازبکستان و قزاقستان در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.