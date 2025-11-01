به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، علی زیوری خرم رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد و کبیری مسئول ورزش بانوان و رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان، با حضور گرم و صمیمی خود از تلاش‌ها و مشارکت فعال بانوان سالمند در این طرح تقدیر کردند.

این مسابقات با هدف ارتقاء سلامت جسمی و روحی، افزایش نشاط اجتماعی و ترویج ورزش همگانی در میان بانوان سالمند برگزار شد و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود. در پایان مراسم، به نفرات برتر جوایزی اهدا شد و از تمامی شرکت‌کنندگان با لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد ضمن قدردانی از مشارکت بانوان، بر استمرار چنین برنامه‌هایی در راستای توسعه ورزش همگانی تأکید کرد.