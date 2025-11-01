پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یزد: ذخیرهسازی لازم برای سوخترسانی به ویژه در فصل زمستان انجام شده و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید باقر نورالدینی در دیدار با مدیرکل امور عشایری استان یزد گفت: ذخیرهسازی لازم برای سوخترسانی به ویژه در فصل زمستان انجام شده و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
سید باقر نورالدینی افزود: با اتخاذ تمهیدات و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط، تأمین و ذخیرهسازی بهموقع نفت سفید، بهویژه در مناطق سختگذر استان یزد، پیش از شروع فصل سرما صورت گرفته است و در حال حاضر توزیع نفت سفید میان خانوارهای بدون گاز طبیعی در نقاط مختلف استان یزد بهصورت گسترده، منظم و از طریق فرایند الکترونیکی در حال اجرا است.
در این دیدار نیکروش مدیرکل امور عشایر استان یزد گفت: جامعه عشایر استان یزد با جمعیتی در حدود هزار و ۳۰۰ خانوار و پنج هزار نفر جمعیت عمدتاً در شهرستانهای ابرکوه، خاتم و مروست مستقر میباشند که به عنوان جامعه سوم بعد از شهری و روستایی به شمار میروند.
نیکروش اضافه کرد: ۲۵ درصد از گوشت استان یزد، را عشایر با دام و طیور خود تأمین کرده که در فصل سرما نیز از نفت سفید برای وسایل گرمایش خود استفاده میکنند.
در پایان این دیدار مدیر منطقه یزد دستورات و راهنمایی لازم در خصوص تأمین سوخت مورد نیاز عشایر، ادوات و تانکرهای آب رسان اداره امور عشایر استان یزد را صادر کرد.