نمایش رادیویی «درمان»، روایت کوچه‌های تئاتر ایرانی در «کتاب فرهنگ» و مرور پرونده‌های پر رمز و راز قدرت و سیاست در «سایه‌روشن تاریخ» از شبکه رادیویی فرهنگ روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش رادیویی «درمان» با موضوعی انسانی و اجتماعی، از شنبه ۱۰ آبان‌ماه تا پنج‌شنبه ۱۵ آبان، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه‌ رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

این مجموعه شنیدنی روایتی است از اراده و مسئولیت‌پذیری فرزندی که در مسیر تحقق وصیت پدر، تصمیم می‌گیرد درمانگاهی را در روستایی دور افتاده تأسیس کند.

روایت نمایش، حول محور درخواست مجوز برای احداث یک درمانگاه در روستایی با کمترین امکانات شکل می‌گیرد؛ جایی که امید و انسانیت در دل سختی‌ها، معنا می‌یابد.

نمایش رادیویی «درمان»، ازگروه تأمین و تولید رادیو فرهنگ، با نگاهی اجتماعی به مفهوم «درمان» می‌پردازد؛ داستان، درخواست مجوز برای تاسیس درمانگاه در یک روستای دور افتاده به وصیت پدر است که در لایه‌های خود پرسشی عمیق مطرح می‌کند: آیا درمان، تنها در دارو و ساختمان خلاصه می‌شود، یا در اراده‌ انسان برای آباد کردن دل‌ها و امید دادن به دیگران؟

این نمایش رادیویی ۵ قسمتی را از ۱۰ آبان هر شب ساعت ۲۳، از رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه «کتاب فرهنگ»

مجله رادیویی «کتاب فرهنگ» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در شنبه‌های تاریخی ۱۰ آبان ماه با موضوع «نگاهی به تاریخ اجتماعی ایران» پخش می‌شود.

این برنامه از ساعت ۲۰ با بررسی کتاب «نمایشنامه در کوچه‌های مشروطه» اثر مهتاب امیری به ریشه‌های تئاتر ایرانی در عصر مشروطیت می‌پردازد.

در بخش معرفی کتاب، با مهتاب امیری نویسنده و پژوهشگر تئاتر درباره کتاب «نمایشنامه در کوچه‌های مشروطه» گفت‌و‌گو می‌شود و این نویسنده در خصوص شکل‌گیری نخستین نمایش‌های اجتماعی و مردمی در دوره مشروطه سخن می‌گوید؛ دورانی که صحنه‌ نمایش به ابزاری برای طرح دغدغه‌های آزادی‌خواهانه، انتقاد اجتماعی و بیداری فکری مردم بدل شد.

در گفت‌وگوی کارشناسی دکتر احمد ابوحمزه ـ نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه ـ با نگاهی تحلیلی به جایگاه تئاتر در تاریخ اجتماعی ایران، رابطه میان ادبیات نمایشی و تحولات سیاسی مشروطه را بررسی می‌کند و از خاستگاه نثر نمایشی در آثار نخستین نمایشنامه‌نویسان ایرانی می‌گوید.

بخشی از برنامه به «نمایش‌های دوره مشروطه» اختصاص دارد که روایتی شنیدنی از نخستین تالار‌های نمایش، چهره‌های پیشگام این عرصه، و سازوکار شکل‌گیری هنر تئاتر نوین ایرانی در بستر تحولات تاریخی را به مخاطبان عرضه می‌کند.

در بخش طنز نیز حمید پارسا با نگاهی طنزآمیز به تئاتر و پشت‌صحنه‌ی نمایش‌های مشروطه، زاویه‌ای متفاوت از طنز سیاسی و اجتماعی آن دوران را بازگو می‌کند.

«کتاب فرهنگ» را شنبه‌ها به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه‌سادات علوی‌نکو ساعت ۲۰ به مدت یک ساعت از آنتن شبکه‌ رادیویی فرهنگ دنبال کنید.

برنامه «سایه‌روشن تاریخ»

برنامه‌ «سایه‌روشن تاریخ» از گروه تاریخ و اندیشه‌ رادیو فرهنگ، روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۰۵ تا ۱۹، با مروری شنیدنی بر رخداد‌های تأثیرگذار تاریخی، از قرارداد فینکن‌اشتاین تا زندگی مارشال تیتو و چهره‌های معاصر، پخش می‌شود.

در این قسمت از «سایه‌روشن تاریخ»، در بخش «قراردادها» به بررسی قرارداد فین‌کن‌اشتاین پرداخته می‌شود؛ پیمانی که در سال ۱۸۰۷ میلادی میان ایرانِ فتحعلی‌شاه قاجار و ناپلئون امضا شد و قرار بود به اتحاد ایران و فرانسه در برابر روسیه منجر شود، اما پیامد‌های سیاسی و نظامی آن سرنوشت متفاوتی یافت و یکی از فصول تأمل‌برانگیز روابط خارجی ایران را رقم زد.

در بخش «نقطه‌های پنهان» برنامه بازخوانی تازه‌ای از جنگ فرانسه علیه الجزایر ارائه می‌دهد؛ نبردی که از میانه قرن بیستم آغاز شد و با مقاومت طولانی مردم الجزایر در برابر استعمار فرانسه، به استقلال این کشور انجامید؛ در این بخش به زوایای پنهان این جنگ خونین و میراث آن در تاریخ استعمار پرداخته می‌شود.

در بخش «معماری قدرت» محور گفت‌و‌گو به مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی اختصاص دارد؛ سیاست‌مداری که توانست در دوران جنگ سرد، میان دو بلوک شرق و غرب راهی مستقل برگزیند و با سیاست بی‌طرفی خود، الگویی تازه از مدیریت سیاسی در کشور‌های در حال توسعه ارائه دهد.

«پهلوی به روایت تاریخ» بخشی دیگر از این برنامه است که به زندگی و نقش تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک می‌پردازد؛ شخصیتی پرابهام که از نظامی‌گری تا سیاست‌ورزی و سپس مخالفت با حکومت پهلوی را در کارنامه خود دارد.

در این روایت، فراز و فرود‌های زندگی بختیار از درون ساختار قدرت تا تبعید و مرگ وی مرور می‌شود.

در بخش «پشت پرده اکنون» تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی (جغرافیای سیاسی) تحلیل می‌شود؛ جایی که کارشناس برنامه به بررسی پیوستگی رخداد‌های امروز خاورمیانه با میراث تاریخی روابط قدرت می‌پردازند.

در بخش «آقای خبرنگار» نیز، محمد ساجدی نگاهی به زندگی سیاسی مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت پس از انقلاب اسلامی، دارد؛ مردی که میان تفکر دینی و دغدغه‌های مدنی، یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید.

برنامه «سایه روشن تاریخ» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و کارشناسی محمد ساجدی شنبه‌ها ساعت ۱۸:۰۵ از آنتن شبکه‌ رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.