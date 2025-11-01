به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون بررسی موضوعات مرتبط با نهاده‌های دامی، نشستی به منظور بررسی علت التهاب در بازار نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران با حضور معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل امور جهاد کشاورزی، بازرسان و کارشناسان بازرسی امور جهاد کشاورزی و همچنین معاونین وزارت جهاد کشاورزی؛ حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی، هومن فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و جعفری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر مدیران و کارشناسان آن وزارتخانه برگزار شد.

احمد اسدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسی در این نشست ضمن تشریح موضوع جلسه و بیان کمبود نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران و مرغداران از وضع موجود که باعث کم شدن تولید شده و با توجه به گزارش‌ها در مورد تخلف بعضی از واردکنندگان در خصوص عدم عرضه به موقع نهاده‌ها و حتی با اخذ قیمت آن و عدم نظارت مؤثر وزارت جهاد کشاورزی بر وضع موجود از جمله؛ عدم بررسی دقیق وضعیت دریافت لیست نهاده‌هایی که تحویل نشده‌اند؛ از مسئولین مربوطه خواست با ارائه آمار و اطلاعات در خصوص دلایل نابسامانی و التهابات موجود در بازار نهاده‌های دامی، با وجود واردات بیشتر در مقایسه با سال گذشته اعلام نظر کنند و مسئولان مربوطه پس از بیان مشکلات، تاکید کردند که پس از ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع در روز‌های اخیر، دستگاه‌های دولتی مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت اقدام به تأمین و گشایش بخشی از اعتبارات ارزی و به تبع آن بازرگانان نیز اقدام به پهلودهی کشتی‌ها، ترخیص و عرضه نهاده کرده‌اند.

در پایان معاون امور تولیدی سازمان ضمن تاکید بر ناکافی بودن توضیحات و با مطرح کردن ۱۲ سئوال؛ از معاونین وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان‌های مربوطه خواست؛ موضوعات مطرح شده را بررسی و به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.

وی همچنین تاکید کرد که شرکت‌های وارد کننده‌ای که مرتکب تخلف در عرضه یا ثبت نهاده در بازارگاه و حمل آن به دامدار شده‌اند، به مراجع ذیربط معرفی کنند.

اسدیان همچنین به بازرسان مربوطه دستور داد؛ در صورتی که مسئولان بخش‌های مختلف جهاد در انجام وظیفه از جمله ثبت سفارش به موقع یا نظارت بر توزیع کوتاهی کرده‌اند، شناسایی و به دستگاه قضایی یا تخلفات اداری معرفی شوند.

معاون تولیدی سازمان بازرسی با تاکید بر برخورد با شرکت‌هایی که نهاده وارد کرده ولی توزیع نمی‌کنند یا فروخته‌اند ولی تحویل نمی‌دهند، وزارت جهاد کشاورزی را به کاهش سهمیه به اینگونه شرکت‌ها در آینده مکلف کرد.